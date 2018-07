Zomerhit van Appelsientje draagt bij aan herpositionering

‘Het is geen typische sapreclame waarin het gezonde aspect wordt benadrukt, maar het speelt juist in op het gevoel van de kijker', legt Michael Nap van Etcetera, het bureau dat verantwoordelijk is voor de campagne, uit. Deze strategie wordt ook door frisdrankmerken gehanteerd.

‘Het is een herpositionering, maar Appelsientje wil nog steeds het beste onder de zon zijn; de hit triggert het zomergevoel. We hopen dat als mensen het nummer luisteren, zij op een positieve manier aan Appelsientje denken', aldus Nap.

Ter vergelijking hieronder een Appelsientje-commercial uit de jaren 90 waarin de producteigenschappen centraal staan: