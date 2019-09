Zweedse mediagroep vecht tegen vooroordelen met sociaal experiment

Stampen Media Group komt met een nieuwe campagne waarin het de strijd aangaat met fake news en filterbubbels, de grootste uitdagingen binnen het hedendaagse medialandschap. Dit leidt namelijk tot meer vooroordelen en polarisatie in de samenleving en om dit tegen te kunnen gaan is er objectieve, welingelichte journalistiek nodig, aldus Stampen.

Om aandacht te vragen voor dit probleem kwam de Zweedse mediagroep met het sociale experiment ‘Visible Thoughts’. Tijdens het experiment kon het winkelende publiek plaatsnemen op een stoel die in een etalage stond. Hierdoor waren deze mensen voor voorbijgangers zichtbaar, maar ook voor mensen die het hele gebeuren online volgden.

Het was mogelijk om de mensen die in de etalage zaten te ‘labelen’ door een paar vragen te beantwoorden. De antwoorden met de labels werden real-time in de etalage en online weergegeven. Labels als ‘slet’, ‘viespeuk’ en ‘terrorist’ werden zichtbaar.

Meer dan 6.000 mensen deden mee aan het experiment. Doel van de campagne was om het gesprek op gang te brengen rondom vooroordelen en om mensen in contact te laten komen met andere mensen buiten hun eigen filterbubbel om.