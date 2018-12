Angelique Paulussen weg als communicatiebaas DSM, Minke Bijl volgt haar op

Minke Bijl volgt Paulussen medio januari op. Bijl is afgestudeerd in communicatie aan de Universiteit Utrecht en werkt 25 jaar als communicatieprofessional, zowel in de business-to-consumer als zakelijke communciatie.

Voordat zij bij DSM kwam was Bijl global director Marketing en Communicatie bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Daar is ook de connectie met de bij DSM vertrekkende Paulussen te vinden; die is een van de toezichthouders bij Royal HaskoningDHV.