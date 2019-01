Audi stelt Hildegard Wortmann aan als nieuw bestuurslid marketing

Het nieuwe bestuurslid wordt per 1 juli verantwoordelijk voor de sales- en marketingactiviteiten van Audi. Volgens Bram Schot, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG, ondergaat Audi momenteel belangrijke veranderingen en kan het merk met het aantreden van Wortmann nieuwe stappen zetten. 'Met Hildegard Wortmann kan Audi zich verder transformeren. Op dit uitdagende pad naar de toekomst gaat zij een beslissende rol spelen.’

Wortmann begon haar loopbaan bij Unilever, waar ze de functies product- en brandmanager bekleedde en later marketingdirecteur was. In 1998 stapte ze over naar BMW Group waar ze betrokken was bij de herlancering van het merk MINI en mede verantwoordelijk voor de koers naar e-mobiliteit. In juni 2016 werd ze benoemd tot senior vice-president BMW. Sinds januari 2018 is Wortmann vanuit Singapore verantwoordelijk voor de verkoopregio Azië-Pacific.