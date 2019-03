Oevreprijs ‘Coq de Grand Honneur’ voor John de Mol en Simon Neefjes

Tijdens het diner werden drie Coq’s d’Honneurs uitgereikt.



Yvette Belt-Beekman (KPN)

Jury: ‘Belt is een enorme vakvrouw die indruk maakt met de continu hoge kwaliteit van communicatie voor haar merken, met de innovatieve aanpak en haar bijdrage aan het vak. Zo is zij lid van de jury voor de iconische 'Reclameparels' t.b.v. 30 jaar SAN en SIRE-bestuurslid waarmee zij met de campagne 'laat jij je jongen genoeg jongen zijn?' een EFFIE won. Ook prijken er Gouden Loeki, Esprix, Amma's en meer Effies in haar prijzenkast. Afgelopen jaar werd daar een Grand Prix (Cannes Lions) aan toegevoegd met de Evert 40-45-campagne.’



Hans Erik Tuijt (Heineken)

Jury: ‘Als Director Global Heineken Sponsorships is Tuijt verantwoordelijk voor alle sponsoring vanuit Heineken International. Vanuit deze hoedanigheid is Tuijt leading bij wereldwijde toonaangevende met sponsoringprojecten, met o.a. voetbal (Champions League), Formule1, Rugby, Holland Heineken House en James Bond. Vanuit zijn visie dat zeker 80% van de advertising voortkomt uit sponsorships zet hij hierbij fors in op innovatieve businessmodellen. Hans Erik Tuijt is een vakgenoot die met de Nederlandse trots in de wereld vergroot en de grenzen van het marketingvak steeds verder oprekt.’



Peter Neijens (UvA)

Jury: ‘Neijens is een zeer gerespecteerde wetenschapper die, o.a. als eerste directeur van SWOCC, steeds weer de kloof tussen de academische wereld en de praktijk wist te overbruggen. Zijn onderzoek omvat drie lijnen: publieke opinie, media & reclame en verstrengeling van reclameboodschap & inhoud. Neijens publiceerde hieromtrent ongeveer 200 artikelen in verschillende tijdschriften en boeken. Neijens is mede-oprichter van de SCor, NeSCOR en Graduate School of Communication, een instituut met 500 master-studenten per jaar. Hij richtte ook de Research-master in Communicatiewetenschap op. Vorig jaar is Neijens benoemd is tot Fellow van de International Communication Association.’