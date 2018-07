De Persgroep wil niet naar geschillencommissie in conflict over freelance-tarieven

De Persgroep ontkent bij monde van woordvoerder Willem-Albert Bol dat hij de geschillencommissie buitenspel wil zetten. ‘Het is jammer dat in zo’n hoempapa-persbericht van onder meer de NVJ, toch de bond voor journalisten, geen wederhoor wordt gepleegd. Wij worden nu als een soort weigeraar neergezet, terwijl het daar niet om gaat. Dit een principieel verschil van inzicht over prijssetting, en dat willen naar de hoogste instantie brengen, de rechter.’

Bol zegt dat De Persgroep positief is over de geschillencommissie, alleen niet voor deze specifieke zaak. ‘Die is er om lopende zaken af te handelen. Daar gaat het hier niet over. In dit geval vinden we dat we goed opdrachtgeverschap laten zien, maar andere partijen denken daar anders over. Laat de rechter maar beslissen.’

De freelance-belangenverenigingen stellen juist dat de opstelling van de Persgroep ingaat tegen het recente advies van minister Dekker, die media-exploitanten oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie. Zij vinden nu dat Minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen: ‘Als grote mediapartijen zoals de Persgroep niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet.’