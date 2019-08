Endie van Laar naar Marcommit

Marcommit heeft Endie van Laar aangesteld als account director. In zijn nieuwe rol zal hij met zijn team direct verantwoordelijk worden voor een eigen klantportfolio bij het pr- en contentmarketingbureau.

Van Laar was in het verleden onder andere actief bij Coolblue, Mediatic en Whizpr. ‘Het moment dat je ontdekt dat je klant een mooi verhaal heeft, is steeds weer opwindend’, vertelt Van Laar. ‘Als het dan lukt om dat verhaal in een onafhankelijk nieuwsmedium te krijgen, geeft dat nog altijd een kick.’

Marianne van Barneveld, oprichter van Marcommit, is blij met de nieuwe aanwinst: ‘De ambitie van Marcommit is om het nummer één B2B-pr- en contentmarketingbureau in de Benelux te worden. Met de komst van Endie kunnen we verder groeien en toewerken naar ons doel.’