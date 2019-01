Fors hogere salarissen voor bijna alle marketing en creatieve functies

Ook project- en accountmanagers blijven achter bij de algemene loonstijging. Op alle niveaus (junior, medior en senior) is er sprake van een daling. Volgens Aquent een duidelijk bewijs dat functies in marketing en de creatieve industrie aan het veranderen zijn en dat er behoefte is aan andere skillsets dan voorheen.

Digital marketeers zien de lonen explosief stijgen met 55%, tot €65,000 op medior niveau en tot 82.500 euro (38%) op senior niveau.Verder is er een sterk groeiende vraag naar data analisten, die eraan moeten bijdragen dat CMO’s de optimale waarde halen uit hun investeringen in marketing technology. Ook UX-designers en digital product designers zijn veelgevraagd, wat over de hele linie sterke stijgingen in salaris tot gevolg heeft.