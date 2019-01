Jan-Willem Borsboom en Branco Scherer naar Ex Machina Group

Jan-Willem Borsboom was in het verleden onderdeel van het management van Improve Digital en RTL Nederland. Verder was Borsboom ook ceo van GroupM Connect APAC. Hij zal zich nu gaan focussen op de business development van PlayTriva, een platform met live videoquizzen. Het gaat hierbij om een nieuwe vorm van interactieve videocontent.

Borsboom stelt dat de opkomst van live interactieve videoquizzen een rage en nieuw genre heeft ontketend. ‘Het quizsegment is een vorm van entertainment dat niet alleen bestemd is voor media-organisaties, maar ook voor reguliere corporates. Het kan dienen als een moderne tool voor interne communicatie en kennismanagement.'