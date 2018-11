Jasper Verbunt (Redkiwi) en Zakaria Amlal (Gracious) in DDA-bestuur

Jasper Verbunt van Redkiwi en Zakaria Amlal van Gracious zijn toegetreden tot het bestuur van Dutch Digital Agencies (DDA). Verbunt wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kennisdeling, terwijl Amlal zich zal ontfermen over de portefeuille bureauprofessionalisering.

De Redkiwi-ceo zal een duidelijke focus leggen op zichtbaarheid van de digitale industrie. Verbunt geeft aan het een eer te vinden om toe te treden tot het bestuur van Dutch Digital Agencies. ‘Aan mij de taak onze kennis zichtbaarder te delen en te laten zien hoe wij als branche voorop lopen op het gebied van innovatie en de inzet van de laatste technologieën. Daarnaast hebben onze leden een bewezen staat van dienst als je kijkt naar toegankelijke digitale services waar miljoenen mensen dagelijks gebruik van maken. Ook dit mag beter naar voren gebracht worden.’

Zakaria Amlal neemt het stokje over van Hans Maltha, die sinds 2014 onderdeel uitmaakt van het bestuur van Dutch Digital Agencies. De ceo van Gracious zal een duidelijke focus hebben op de DGA's van de bureaus en het ondersteunen van bedrijfsvoering, processen, cashflow, salarishuis en legal. Amlal: ‘DDA is een mooie club ondernemers die zich samen inzetten voor de branche en verdere ontwikkeling hiervan. Het is prettig om mijn ervaring en lessen in te zetten om collega’s uit de branche verder te helpen.’