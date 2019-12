Karen van Bergen weg als ceo Omnicom PR Group

Karen van Bergen neemt afscheid van haar positie als ceo van de Omnicom Public Relations Group. Ze krijgt de leiding over de zogeheten Omnicom University. Dit is het gerenommeerde management- ontwikkelingsprogramma van de holding met meer dan 5.000 wereldwijde alumni.

Van Bergen werd in 2016 benoemd tot ceo van Omnicom PR Group, een destijds nieuw opgericht onderdeel dat meer samenhang moest brengen tussen strategische groeigebieden als talent, innovatie en samenwerking van de onderliggende bureaumerken. In Nederland zijn dat Ketchum, FleishmanHillard en Porter Novelli.Van Bergen kwam in 2007 bij Omnicom en bekleedde leidinggevende functies de laatste twee.

Voor haar werk bij Porter Novelli werd zij in 2016 door het gezaghebbende PRWeek uitgeroepen tot PR-professional van het Jaar aan bureauzijde. De jury van de prijs was lyrisch over de nieuwe cultuur die zij er doorvoerde.

Vooraanstaande positie

De Omnicom University, waar ze als decaan de leiding over krijgt , is opgericht in 1995. Het heeft een vooraanstaande positie in de sector en wordt geleid door professoren van Harvard Business School , IESE Business School in Spanje en CEIBS, China Europe International Business School. Van Bergen is de derde decaan in de geschiedenis van het programma, oprichter Tom Watson en Janet Riccio gingen haar voor.

Van Bergen zegt vereerd te zijn om leiding te geven aan de Omnicom university. ‘Het ontwikkelen van huidige en toekomstige leiders is van cruciaal belang voor onze missie om de belangrijkste zakelijke vraagstukken van onze klanten op te lossen door middel van innovatie en creativiteit.’

Onderwijs kinderen

Naast haar decaansfunctie krijgt Van Bergen binnen Omnicom ook de leiding over het Common Ground-initiatief, dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030 ondersteunt. De focus in het communicatienetwerk ligt daarbij op het de toegang tot onderwijs van kinderen, waarbij er bijzondere aandacht is voor de achterstand van meisjes op dit gebied.

De taken van Van Bergen bij de Omnicom PR Group worden voorlopig waargenomen door John Doolittle , president van The DAS Group of Companies. Er wordt naar een ​​permanente opvolger gezocht.