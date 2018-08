Kees Boef naar Schiphol als nieuwe directeur Corporate Affairs

Kees Boef (52) wordt de nieuwe directeur Corporate Affairs van Royal Schiphol Group. Hij komt over van Achmea, waar hij sinds 2015 directeur Corporate Communicatie was. Ook was hij eerder in zijn carrière al werkzaam bij Schiphol. Hij gaat op 1 oktober aan de slag.

Politiek adviseur Wim Kok

Kees Boef heeft veel ervaring op het gebied van communicatie en public affairs. Voor zijn functie bij Achmea was hij onder meer managing director bij Burson-Marsteller Nederland, group director Communication & Public Affairs bij TNT en politiek adviseur van minister-president Wim Kok. Van 1998 tot en met 2000 was hij adviseur public affairs bij Royal Schiphol Group.

Frank Janssen verder als consultant

Kees Boef volgt Frank Janssen op, die de rol als directeur Corporate Affairs bijna zes jaar met veel energie en vakmanschap invulde. Frank Janssen grijpt de recente ceo-wissel als natuurlijk moment aan om zijn persoonlijke ambities te verwezenlijken. Hij wordt zelfstandig consultant en zal in die hoedanigheid deels voor Schiphol blijven werken.