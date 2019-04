Grote vraag naar professionals betaalt zich nog niet uit in hogere beloning

Uit analyse van 54.580 interim-opdrachten in 2018 blijkt een gemiddelde tariefgroei van 3,3%. Dit een daling met 1% ten opzichte van 2017. De grootste stijging was te zien bij interim professionals in het vakgebied Inkoop en Logistiek (12,7%), gevolgd door Marketing, Communicatie en Sales (+10,7%) en Financieel, Bankieren en Verzekeren (+10,5%).

In de interim en ZZP-markt gaan in Nederland jaarlijks tientallen miljarden euro’s om. Toch is er nauwelijks inzicht over welke tarieven gangbaar zijn voor bepaalde vormen van dienstverlening. Opvallend in dit verband is dat recruiters (de personen die de bemiddelingen van zzp’ers doen) hun eigen uurtarief met gemiddeld 9% onderschatten (namelijk 69,88 euro in vergelijking met 76,65 euro wat het gemiddelde uurtarief in de markt is).

Transparantie in tariefvorming zou helpen om een gezonde balans tussen werkgever, intermediair en interimmer te bereiken. ‘Zonder transparantie zal het groeiend aantal zzp’ers serieuze concessies moeten doen aan het uurtarief wanneer de economie afkoelt’, voorspellen Niels van Berkel van Planet Interim en Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.