Mark de Weerd gaat Improve Digital Benelux leiden

Mark de Weerd kwam in 2015 naar Improve Digital als Key Accountmanager. In zijn nieuwe functie van country manager Benelux zal hij publishers adviseren over hun advertising en programmatic advertising strategie. Ook is hij verantwoordelijk voor de uitbreiden van het klantportfolio en de aansturing van het Benelux team. De Weerd volgt Angela Pellaupessy op die na ruim drie jaar het bedrijf heeft verlaten. Hij rapporteert direct aan Bastiaan Spaans, Senior Vice President Commercial.

Voor zijn komst naar Improve Digital werkte De Weerd ruim vier jaar bij Wegener Media, tegenwoordig onderdeel vans de Persgroep. Als Product Manager Online Advertising en later Manager Automated Trading was hij verantwoordelijk voor de strategie,executie en revenue van programmatic advertising voor één van de grootste regionale nieuwsportals van Nederland.