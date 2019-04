Paul de Jong nieuwe Country Retail Manager IKEA Nederland

Als Country Retail Manager gaat hij leiding geven aan de Nederlandse IKEA business met bijna zesduizend medewerkers. Zijn voornaamste taken zijn het in goede banen leiden van de wereldwijde IKEA transformatie in Nederland en het realiseren van groei.

Een belangrijke focus ligt daarnaast op het waarborgen van (online) winkelgemak voor de klant. ‘Het is een interessante tijd waarin bij IKEA veel veranderingen plaatsvinden,’ zegt De Jong. ‘We investeren in betere manieren om onze klanten van dienst te zijn, zowel in onze winkels als online. Verder investeren we in het versterken van onze services en het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, om ook op de langere termijn gezond te zijn.’