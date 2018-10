Paul Geusebroek nieuwe regisseur Halal

De bekendmaking van de komst van de regisseur valt samen met de release van de videoclip van de Nederlandse rapper Willem, bekend van het rapduo The Opposites. De clip is van de single Houten Pak. Geusebroek werkte samen met Willem voor de visualisering van het nieuwe album. De videoclip werd deze week nog prime-time getoond in een uitzending van De Wereld Draait Door.