Peter van der Vorst nieuwe directeur Content en Marketing bij RTL

Vanaf 1 maart start Van der Vorst in zijn nieuwe rol bij RTL. Zijn activiteiten voor zijn productiehuis Vorst Media bouwt hij in de loop van het jaar geleidelijk af. Vanaf 2020 gaat hij fulltime aan de slag in zijn nieuwe functie en stopt hij als presentator en producent.

Ceo van RTL, Sven Sauvé over de aanstelling van Van der Vorst: 'Peter kent het volledige spectrum van het programma maken, zowel voor als achter de schermen. Keer op keer laat hij zien dat hij goed aanvoelt welke thema’s er spelen in de maatschappij en vertaalt hij deze inzichten door naar prachtige programma’s. Bovendien heeft hij een heldere en inspirerende visie op de ontwikkeling van het medialandschap.'

Peter van der Vorst is ruim 25 jaar werkzaam voor RTL, zowel als producent als presentator. Sinds 1996 is hij presentator bij RTL 4. In 2009 start Van der Vorst samen met Nathalie Harari zijn productiehuis Vorst Media dat voor zowel RTL, de NPO als SBS programma’s maakt. In 2015 wordt het bedrijf overgenomen door Talpa Media.