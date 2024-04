Ex-marketeer Frida Boeke over de tijd van haar leven en andere inspiratiebronnen

Deze week was Frida Boeke (1991), schrijver, columnist en podcastmaker van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

De eerste zes jaar van haar carrière werkte Boeke als marketeer bij een internationale bierbrouwer. Daarna maakte ze de podcasts Lekker Gewerkt, over de betekenis van werk voor haar generatie, en Hoeke & Boeke met het hoogste woord over taal. Ook schreef ze columns voor Cosmopolitan. Haar boek “De tijd van je leven” ligt nu in de boekhandel.

Hier haar 5 bijdragen:

1. 'Hoe Loes van HR me na maand één vertelde niet te weten ‘waar het merk Frida Boeke’ voor stond'

'Mijn eerste pick van de week is mijn eigen boek “De tijd van je leven” dat vorige week is verschenen. Een beetje ‘Wij van WC eend' om hiermee te beginnen, maar de reclamewereld is over het algemeen niet vies van een beetje zelfpromotie, dus in dit gezelschap durf ik het wel aan.

“De tijd van je leven” is een bundel met autobiografische verhalen en reflecties op het werkende leven van millennials en Gen z’ers. Het gaat over de eindeloze en vrij obsessieve hang naar vrijheid (remote werken!), overidentificatie met ons werk (wie ben je nog zonder?) en de zoektocht naar betekenis in ons werk nu de wereld in de fik staat.

Ik schrijf ook over mijn tijd bij ‘de biergigant’; door welke hoepels ik moest springen in sollicitatierondes, het project waarin we op zoek gingen naar de ‘purpose’ van het bedrijf, hoe de marketing van bier in Congo werkte en dat mijn collega Loes van HR me na maand één vertelde niet te weten ‘waar het merk Frida Boeke’ voor stond. Speciaal voor jullie ook een verhaal over de switch naar praktisch werk, die steeds meer hoogopgeleide mensen maken en wat we daarin kunnen leren van een paar Amsterdamse reclamemakers.

De komende tijd van míjn leven ga ik bij evenementen, organisaties en teams in gesprek over mijn bevindingen om ook anderen aan het denken (en aan het doen!) te zetten over de invulling van die kostbare tijd.'