Marloes Scheffers: 'Ontwikkel als creatief je eigen unieke perspectief op de wereld'

Deze week is Marloes Scheffers, freelance creative director (die het afgelopen jaar in Parijs, Dubai, Antwerpen, Amsterdam en Londen werkte en op dit moment bij WPP Scanad in Kenia zit 😳), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Marloes over haar week: 'Toen ik net begon in het vak, werd mij verteld dat ik naar alle Cannes-uitingen moést kijken. Als je dat niet deed, zou je nooit succesvol worden. Ik zou dit advies niet zozeer aan de junioren in mijn team geven. Inspiratie werkt voor iedereen anders en in mijn geval is dit niet per se door naar andere reclame-uitingen te kijken. Hoe kom je tot originele ideeën als je blijft staren naar hetgeen dat al gedaan is in het verleden? Mijn advies is: ga de wereld in. Werk niet alleen in je eigen land, maar sta open voor andere culturen, de mensen om je heen en andere manieren van kijken en werken. Op deze manier ontwikkel je je eigen unieke perspectief op de wereld en kan je deze vervolgens vertalen naar de merken waarop je werkt. Zo word je een echte, originele verhalenverteller.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Inzicht in de mens

'Persoonlijk haal ik de meeste inspiratie uit het leven en de mens zelf. Wat zijn intrinsieke waarheden die gelden voor ons allen? Wat beweegt mensen? Waar worden mensen blij van? Waar is men bang voor? Waar droomt men van? Wat zijn de dingen die ons binden? Waar moeten we om lachen of waar moeten we om huilen? Als je hier over nadenkt, brengt dit je tot de kern en kom je tot unieke inzichten - dat in mijn optiek vaak resulteert in werk dat mensen echt raakt. Werk dat resoneert. De volgende kerstcommercial is hier een lichtend voorbeeld van.'