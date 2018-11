Sebastiaan van Rijnsoever nieuwe Managing Director Sublime

Sublime heeft Sebastiaan van Rijnsoever aangesteld als nieuwe Managing Director. Erik Hallers, eigenaar van Sublime, stelt dat Van Rijnsoever in verschillende leiderschapsrollen een sterk profiel heeft ontwikkeld in marketing, media, branding en digital aan zowel bureau- als adverteerderszijde. ‘Hij heeft daarmee een perfecte fit met wat Sublime nodig heeft voor het zetten van de volgende ambitieuze stap’, aldus Hallers.

‘Sublime is een prachtig bedrijf met een optimistisch geluid voor inmiddels meer dan 400.000 wekelijkse luisteraars’, vertelt Van Rijnsoever. ‘We bieden adverteerders met Sublime een uniek en krachtig platform om in contact te komen met een betrokken en loyale groep kwalitatieve luisteraars. Ik ben ervan overtuigd dat wij de juiste kaarten in handen hebben om de komende jaren onze impact en waarde verder te vergroten.’