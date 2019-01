Studentmind vernieuwt eigen marcom-platform met vacatures voor studenten

Studentmind heeft zijn eigen platform volledig vernieuwd. Het platform voor en door studenten zal vacatures van bedrijven gaan aanbieden, gericht op talentvolle marcom-studenten. Het gaat om stages, bijbanen en startersbanen.

In 2016 werd Studentmind opgericht door Wesley Singh, masterstudent New Media Design aan Tilburg University. Het platform werd in eerste instantie opgezet om bestaande kennis en ervaringen van studenten in blogvorm aan te bieden.