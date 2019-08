Vera Kops vice president Lewis Nederland

Lewis Nederland heeft Vera Kops benoemd tot vice president. In het verleden was Kops general manager bij Lewis. In haar nieuwe rol zal ze zich focussen op het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten, uitrol van nieuwe diensten en specialisaties en aanboren van nieuwe industrieën.

Kops begon in 2006 als pr-consultant bij de Eindhovense vestiging van het bureau. Na zes jaar opende ze een nieuwe vestiging in Amsterdam om daar een Consumer & Lifestyle-portfolio uit te bouwen. Lewis in Amsterdam heeft zeventien consultants in dienst en klanten als Rockstar Games, Luxaflex, Allsecur, 20thCentury Fox Home Entertainment en LG Electronics.

Yvonne van Bokhoven, EVP Europe bij Lewis: ‘Vera zette onder andere de grootste consumentendivisie op die de internationale Lewis-groep kent. Ze is tevens de drijvende kracht achter het alsmaar groeiende kantoor in Amsterdam. Onder haar leiding groeien de beide Nederlandse vestigingen van Lewis flink en ik verwacht dat deze trend zich de komende jaren zeker zal doorzetten.’