Saskia Wagenmakers maakt overstap van iProspect naar Newpeople

Als managing director neemt zij de taken over van Ben Holewijn, die 12 jaar geleden Newpeople begon. Hij blijft wel betrokken bij het recruitmentbureau, waar hij naar eigen zeggen een meer vrije rol wil oppakken, onder meer om nieuwe business proposities in de markt te kunnen zetten. ‘Ook zal ik in de markt actief blijven, met name op executive search niveau.'

Wagenmakers komt van Dentsu Aegis Network (DAN), waar ze in september vorig jaar de leiding kreeg over iProspect, het online performance label van DAN. Daarvoor vervulde ze bij hetzelfde bureau de functie van commercieel directeur. In haar nieuwe rol als managing director van Newpeople wordt zij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en verdere groei van het bureau, zowel nationaal als internationaal.

Hoewel Wagenmakers niet actief op zoek was naar een nieuwe functie, besloot ze wel op de uitnodiging van Newpeople in te gaan. Hier verwacht ze het verschil te kunnen maken en meer toe te komen aan het ondernemen. 'Ik hou van bouwen en bij Newpeople is er volop ruimte om te investeren op allerlei vlakken: van het slim inzetten van nieuwe technologieën in de bedrijfsvoering tot het in de markt zetten van nieuwe proposities.’