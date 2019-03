BrandLoyalty stapt na succes voetbalplaatjesactie Albert Heijn in als partner van Eredivisie

De samenwerking komt voort uit de relatie die eerder dit jaar is ontstaan bij de lancering van de voetbalplaatjesactie, een loyaliteitsprogramma gebaseerd op de Eredivisiespelers. Binnen dit loyaliteitsprogramma konden klanten van Albert Heijn plaatjes sparen van hun favoriete Eredivisiespelers en sterspelers uit het Nederlands vrouwenelftal.

Rick Swinkels, Chief eXperience Officer bij BrandLoyalty, is blij de samenwerking de Eredivisie te kunnen formaliseren en zo het Nederlandse voetbal met retail te verbinden. ‘Met talrijke successen in de Nederlandse markt op onze naam, zijn we verheugd het aanbod voor onze retailklanten verder uit te breiden met spaarprogramma’s rondom de Eredivisie.’