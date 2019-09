Coolblue gaat zonnepanelen verkopen en installeren

Coolblue breidt het assortiment uit: het is vanaf nu voor klanten mogelijk om bij het e-commercebedrijf zonnepanelen te bestellen en te laten installeren. In eerste instantie zal dit mogelijk zijn voor klanten in de omgeving van Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg.

Het is de bedoeling dat de zonnepanelen van Coolblue later dit jaar in heel Nederland beschikbaar zijn. Pieter Zwart, ceo van Coolblue: ‘We geven onze klanten persoonlijk advies, ontwerpen samen het zonnedak en komen het vervolgens zelf installeren. We gaan pas weg als alles werkt en ook na installatie staan we voor ze klaar.’