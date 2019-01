Create2Fit-webwinkels van Tom Coronel en Marc Koster failliet

Create2Fit van autocoureur Tom Coronel en zakenpartner Marc Koster is failliet verklaard, nadat gisteren het faillissement werd aangevraagd door het duo, meldt Tweakers. Create2Fit is het moederbedrijf van meerdere webshops, waaronder Televisiewinkel.nl, Sneeuwkettingen.com, Barbecueshop.nl, Phurby.com, Koffiestore.nl en Koffiediscounter.nl.

Op de websites is dan ook de tekst ‘Wegens omstandigheden tijdelijk gesloten’ zichtbaar en anders wordt de bezoeker omgeleid naar de website van het moederbedrijf. Er zijn geen lopende bestellingen meer bij de webwinkels en de voorraden zijn van de websites gehaald.

Create2Fit werd in 2004 opgericht door Marc Koster, later kwam Coronel erbij. In 2009 werd een meerderheidsbelang verkocht aan RFS Holland, het moederbedrijf van Wehkamp. In 2017 werd Create2Fit teruggekocht voor een euro, nadat het einde nabij leek. Investeringsmaatschappij Apax Partners, dat sinds 2015 Wehkamp in handen had, wilde namelijk de stekker uit het slechtlopende Create2Fit trekken.

Inmiddels sluimert er interesse op de achtergrond voor een doorstart van de webshops van Create2Fit, meldt Twinkle. Wie de geïnteresseerden zijn en om welke onderdelen het gaat, is nog onduidelijk. Wat er met de 41 medewerkers gaat gebeuren is ook nog niet bekend.