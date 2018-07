Customer experience als wapen in strijd tegen Amazon en Alibaba

Door Tjeerd Brenninkmeijer

"Wie wil er nog een webshop?", kopte onlangs een artikel in Adformatie. Een interessante vraag. Door de opkomst van online marktplaatsen als Amazon, AliExpress, Alibaba en dichter bij huis Bol.com, is het voor online retailers steeds lastiger om bezoekers te trekken. In plaats van te concurreren met die machtige platformen, kiezen ze daarom voor samenwerking. Hoe begrijpelijk ook, op langere termijn is dat vaak geen verstandige beslissing. Zo raak je op een extern platform de controle kwijt over je eigen handel en loop je waardevolle data mis die je nodig hebt om je customer experience te optimaliseren.

Maar het belangrijkste bezwaar is toch wel dat het buitengewoon lastig is om op een extern platform je merkidentiteit te waarborgen. En dat is een serieus probleem, zeker als je kijkt naar de snelle opmars van voice en IOT-toepassingen. Wie straks via Amazons voice-assistent Alexa een zoekopdracht doet, zal altijd een product krijgen gepresenteerd van Amazon zelf dan wel het product met voor Amazon de hoogste winstmarge. Een tweede of derde positie in de zoekresultaten zal geen traffic genereren - alles draait om de nummer één positie. De enige manier om die te claimen is door gebruikers doelgericht naar jouw product of merk te laten zoeken.



Emotionele band

Maar hoe raak je top of mind bij je doelgroep? Antwoord: Door je te focussen op wat Amazon en andere marktplaatsen niet kunnen bieden: een onderscheidende experience. Door waardevolle en relevante content te bieden die inspeelt op de zoekvragen van de gebruiker, bouw je een emotionele band met ze op. Hiermee laat je zien dat je weet wat je doelgroep bezig houdt.