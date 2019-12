‘De toekomst van brand building is al te zien in China’

Volgens Emarketer is het aandeel e-commerce binnen de volledige binnenlandse retailmarkt in China in 2019 gegroeid tot 33,6%, verreweg het grootste aandeel ter wereld (tegenover 8,3% in Nederland). Dit is een stijging van 17,9% ten opzichte van 2018 en deel van een jaarlijkse gemiddelde stijging van 20,6% in de afgelopen vijf jaar. Het is geen verrassing dat e-commerce de komende vijf jaar een van de belangrijkste groeifactoren zal zijn in de Chinese economie (in combinatie met een groeiende middenklasse en een jongere generatie met een hoog bestedingspatroon).