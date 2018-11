Nederlandse retailers storten zich massaal op Black Friday

Na Valentijndag en Halloween hebben we hier dus opnieuw een Amerikaanse traditie die wortel heeft geschoten in Europa. Black Friday vindt altijd plaats op de vrijdag na Thanskgiving. Het is een dag waarop winkeliers uitpakken met scherpe koopjes. Het is een extra vrije dag en voor Amerikanen de perfecte dag om te beginnen met inkopen voor Kerst.

Hoewel Black Friday zeker geen puur online fenomeen is, is het orientatiegedrag op dit koopmoment wel sterk online. Google houdt bij hoe vaak we bepaalde zoektermen gebruiken en constateert dat de populariteit van de woordcombinatie ‘Black Friday’ in Nederland de afgelopen vijf jaar ieder jaar is verdubbeld. Onderzoek naar de koopintenties tijdens Black Friday en Cyber Monday toont aan dat 71% van de Nederlanders, die van plan is te profiteren van de deals, alleen online op zoek gaat. Slechts 15% van Nederlandse Black Friday shoppers gaat alleen op zoek in fysieke winkels.

Het onderzoek, uitgevoerd door management consultancy Oliver Wyman, laat de groeiende populariteit van online shoppen zien. Kleding is het meest gewild tijdens het koopjesweekend, gevolgd door elektronica en sportartikelen.

In vergelijking met de VS, zijn de kortingen die retailers tijdens Black Friday in Nederland geven relatief laag. Het zou echter goed kunnen dat dit de komende jaren gaat veranderen, want de consument lijkt alleen bij hoge kortingen geïnteresseerd, zo blijkt uit het onderzoek. Acht op de tien Nederlanders koopt pas wat als een product 30% korting heeft of meer. Kopers in Nederland, die hun voordeel willen halen tijdens Black Friday, zijn van plan gemiddeld €286 uit te geven. Gepersonaliseerde acties effectiever dan algemene korting