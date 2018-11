Advertenties op WhatsApp en Snapchat introduceert filters voor Skype

Naast WhatsApp Business gaat WhatsApp ook verdienen aan advertenties. De chat-app heeft laten weten dat je in de toekomst advertenties te zien krijgt in WhatsApp Stories. Dit ondanks de belofte van Zuckerberg dat dit nooit zou gebeuren. Gelukkig is er ook goed nieuws. WhatsApp maakt het mogelijk om stickers te versturen in een gesprek. De eerste lading is gemaakt door ontwerpers van WhatsApp, maar je kunt ook zelf aan de slag! Het is mogelijk om stickers van andere apps te gebruiken. Zelf stickers uploaden? Eerst moet je een app van je stickers maken. Deze kun je vervolgens – zonder technische kennis – uploaden in de Google Playstore of de App Store van Apple. Voordat je aan de slag gaat wel even de handleiding van WhatsApp doorlezen. Er zitten namelijk nogal wat eisen aan de stickers. Zo mag je alleen een sticker uploaden die exact 512x512 pixels is. Voldoet je sticker aan alle eisen? Uploaden maar!