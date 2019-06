AH test bezorgrobot en social media platforms testen erop los

Die robotbezorgingen schieten als paddenstoelen uit de grond. In dit geval uit de schappen van de Albert Heijn. Weet je nog dat we vorige week vertelden over Domino’s dat niet alleen druk is met pizza’s bakken, maar ook met robotbezorging? Deze week is het de beurt aan de AH.

Werk je op de High Tech Campus in Eindhoven? Bof jij even. Tussen 15 en 26 juli kun je je broodje gezond laten bezorgen door een robot. Als dat geen next level lunch is, dan weten wij het ook niet meer. De volautomatisch rijdende robot wordt gedurende deze twee weken getest. Zo mag de robot zelfstandig oefenen om de locatie van het afleverpunt te vinden. Wel High Tech Campus only, want voorlopig gaat het voertuig de openbare weg niet op. Gelukkig is het afgesloten terrein van de campus ideaal om te proefrijden. Kom maar door met die bezorgrobots!