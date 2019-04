Angry Birds maakt comeback en Facebook komt met zuinige Lite-versie

Duurzaam? Energie besparen? Ook jij kan het. En Facebook helpt een handje. De nieuwe app ‘Facebook Lite’ is in Nederland nu ook beschikbaar voor de iPhone-gebruikers.En Android-gebruikers dan? Zij konden hier al een tijdje gebruik van maken. We hebben het over de simpele versie van de reguliere app. Wat betekent dit? Minder data- en batterijgebruik! Daarnaast scheelt het ook nog eens ruimte op je telefoon. De gewone versie neemt 250 MB in. In vergelijking met de Lite-versie die je 10 MB kost, is de keuze makkelijk gemaakt.

De versimpelde versie ziet er simpel uit. Minder poespas. Video’s spelen niet vanzelf af en worden in lagere resolutie weergegeven. Dit is voordelig voor die internetbundel, want het blijkt dat je gemiddeld 5,5 MB aan dataverkeer door Facebook verbruikt. De Lite-versie van Messenger is voor iPhone gebruikers in Nederland nog niet beschikbaar. En helaas is Messenger ook nog steeds niet in de Facebookapp geïntegreerd.