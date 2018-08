Betalen voor WhatsApp en nieuwe functies bij Facebook

Je kunt vanaf nu op Facebook twee augmented reality games spelen met zes personen. Facebook hoopt door het toevoegen van de games videogesprekken aantrekkelijker te maken. In het spel “Don’t Smile” is het verboden om te lachen. Zodra Facebook je grijns detecteert heb je verloren. “Asteroids Attack” is een spel die de beweging van je gezicht ziet. Het doel is om stenen en lasers te ontwijken terwijl je door een ruimteschip navigeert. Zelf proberen? Dat kan via Facebook Messenger. Open een gesprek en klik op het video icoon. Als je op de ster klikt, kun je een keuze maken uit de games. De persoon ontvangt een melding dat het tijd is om een spel te spelen. Enthousiast? Goed nieuws! Facebook heeft laten weten dat er zo snel mogelijk nog twee AR games worden toegevoegd. Binnenkort kun je katten matchen in het spel “Kitten Kraze” of een strandbal overgooien in “Beach Bump”. Lekker bezig Facebook!