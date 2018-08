De 6 principes die bepalen of een verhaal blijft hangen

Dat is ook niet zo gek als je de teksten van sommige politici bekijkt. Bijvoorbeeld: een Kamerlid verdiept zich al jaren in een wetstraject en Haagse procedures. Op een goed moment gaat zo’n politicus communiceren over zaken die de gemiddelde burger niet ‘verstaat’: ‘Vandaag een motie ingediend in een VAO, we roepen het al jaren, de minister moet de motie gaan uitvoeren’. Kans is klein dat zo’n boodschap blijft hangen.

De vloek van kennis zit een heldere communicatie in de weg. Als je iets weet (de werking van een Haagse procedure bijvoorbeeld), is het moeilijk voor te stellen hoe het was toen je dat nog niet wist. Je zit – vaak ongemerkt – in een klem: het publiek zal het wel begrijpen toch? Nee dus. Dus roepen politici en bestuurders – die doorgaans weinig tijd hebben en soms weinig creatief zijn – hulp in: voorlichters worden omgedoopt tot ‘storytellers’, functienamen ‘agile scrum masters’ en ‘innovative disruptor’ worden verzonnen.