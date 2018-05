Een vakbond voor Facebook-gebruikers en nieuw design Snapchat

Ja, dat lees je goed: er is een vakbond opgericht voor ons! De Facebookgebruikers welteverstaan, onder leiding van Europarlementariër Paul Tang. Hij claimt dat wij in feite datawerkers zijn, omdat wij ze voeden met onze gegevens. Daarom stelt hij dat we recht hebben om redelijke arbeidsvoorwaarden te vragen. De afgelopen weken is er een bestuur opgericht en deze woensdag wordt de website gelanceerd. En jij kunt dus ook lid worden! Hoe meer mensen hoe meer vreugd, vooral omdat dan de druk hoger kan worden opgevoerd bij bijvoorbeeld Facebook of Google. Goed initiatief of draven we nu te ver door?