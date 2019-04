Een einde aan irritante groepsapps en je banksaldo checken in Messenger

Er zijn weinig mensen die dit leuk gaan vinden: je bankgegevens delen met een derde partij. Maar kan dat zomaar? Waarschijnlijk wel. De (nieuwe) Europese wet ‘PSD2’ nadert ons kikkerlandje. Hoog tijd om hier eens dieper in te duiken. Deze betalingsrichtlijn bevat drie essentiële onderdelen waar we mee te maken gaan krijgen: de wet geeft banken de mogelijkheid betalingen uit te voeren, betalingsdata op te halen en te checken of een klant voldoende saldo heeft.

En als we het woord data-verzameling in de mond nemen, is daar meteen de grote blauwe reus die opduikt in deze discussie. Facebook heeft namelijk een aantal grote Amerikaanse banken gevraagd naar financiële informatie van gebruikers. Ze zeggen Messenger te willen uitbreiden, door bijvoorbeeld je banksaldo via Messenger te checken. Leuk en handig, maar laten we alsjeblieft uitkijken het laatste beetje data dat ze nog niet hebben, te verliezen. Benieuwd naar de volgende rechtszaak met Mark Zuckerberg. #hetspijtme