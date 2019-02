Facebook is dood, of toch niet?

Dit hoor je steeds vaker. Maar is het wel zo? Natuurlijk niet! Facebook is niet dood, we zien alleen een verschuiving in de doelgroep. We kunnen niet ontkennen dat de jeugd Facebook de rug toekeert, en dat er maandelijks mensen het platform verlaten. Maar het is en blijft nog steeds het grootste social-platform (WhatsApp even daar gelaten). Zo’n 10 miljoen Nederlanders gebruiken Facebook, vergeleken met vorig jaar (2018) is dat een daling met 640.000. Deze dalende trend zal naar verwachting doorzetten, maar vooralsnog beperkt dit zich grotendeels tot de leeftijdsgroep onder 40 jaar. Deze groep gaat Instagram meer en meer gebruiken. Dit platform trekt ondertussen al zo’n 5 miljoen mensen. Als je dat vergelijkt met vorig jaar zie je een stijging van 830.000 mensen. De marketeer bereikt de mensen dus nog steeds, al is het op een ander platform of een combinatie van beide.