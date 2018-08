Facebook strooit met geld en hackers actief op Instagram

Instagram heeft de pollfunctie uitgebreid! Vanaf nu is het ook mogelijk om via direct messages een poll te versturen. Deze poll kun je privé naar een vriend sturen, maar kun je ook in een groepschat delen. Zo kun je een select groepje mensen vragen wat ze van die ene outfit vinden. Zonder dat heel Instagram er gelijk een oordeel over heeft. Een klein maar fijne update! Toch is er ook minder leuk nieuws voor Instagram. Door nog onverklaarbare redenen zijn er afgelopen week verschillende accounts gehackt . Gebruikers kunnen opeens niet meer in de eigen accounts. Als ze proberen in te loggen blijkt het wachtwoord veranderd, en bij het opvragen van een nieuw wachtwoord is ook het e-mailadres aangepast. Tot nu toe blijkt dat de e-mailadressen vooral gewijzigd zijn naar Russische accounts. Is je account gehackt? Door de automatische processen van Instagram is het extreem moeilijk om je account terug te krijgen. Als je jezelf een extreem stressvol proces wil besparen zit er maar één ding op: een nieuw account aanmaken.