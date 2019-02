Facebook wordt nóg transparanter en het definitieve afscheid van Google+

We hoppen door naar Snapchat. Ben je team Android of Apple? Pech voor de eerste deze keer. Snapchat werkt namelijk nogal traag in de Androidversie. Maar daar zijn ze van op de hoogte. Een foto sturen naar je beste vrienden met het nieuwste filter op je hoofd moet natuurlijk niet te lang duren. Duurt het wel even? Dan ziet Snapchat dalende lijnen in het aantal dagelijkse actieve gebruikers.

Volgens Snapchat is het probleem te wijten aan het feit dat ontwikkelaars veel te veel tijd hebben gestoken in het herbouwen van de app. Dat was kostbare tijd die beter geïnvesteerd kon worden in het oplossen van bestaande problemen. Op dit moment blijft Snapchat qua actieve gebruikers een beetje op één punt hangen. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers neemt niet langer af, maar groeit ook niet. Sinds de laatste twee kwartalen blijft het aantal steken op 186 miljoen.

Werk aan de winkel dus! Het verhelpen van die traagheid kan een oplossing zijn om het aantal actieve gebruikers weer te doen groeien. Als de actieve gebruikersaantallen gaan stijgen, dan gaan de aandelen van Snapchat ook weer stijgen. Klinkt als een win-winsituatie.