Google Assistent praat als John Legend en Gmail is jarig

Gmail was jarig op 1 april. Geen grap. Google wilde 15 jaar geleden iedereen in de maling nemen door de lang verwachte web-based mail juist op deze dag te lanceren. Goeie keus, want het is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle diensten van Google.

Successen en verjaardagen moeten gevierd worden. Daarom trakteert Gmail ons op een aantal nieuwe features. Zo kun je e-mails nu inplannen. De verstuur-knop beschikt over een vlug menu waarmee je mails op een later moment kunt versturen. Dit kon ook al, maar tot nu toe enkel met hulp van andere diensten. Nu is dit helemaal geïntegreerd in Gmail. Verder is Smart Compose een nieuwe feature. Hiermee krijg je hulp met het tikken van mailtjes en dat is natuurlijk meer dan welkom. Smart Compose biedt suggesties om de tekst automatisch compleet te maken. Zo is het zelfs in staat om te leren of je een mail liever begint met ‘Hoi’ of ‘Beste’.

Op dit moment zijn de nieuwe features alleen beschikbaar voor Android toestellen. Nog even geduld voor iOs-gebruikers.