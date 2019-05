Instagram Live als docent en Spotify roept stemmers op met 'voice ads'

Het studentenleven is top, maar niet oneindig. Bovendien is suikeroompje DUO er op den duur ook wel klaar mee. Aan de bak dus en de praktijk in. We weten hoe lastig dit kan zijn, want hoe werkt het in de praktijk? Daarnaast gaat het in de klas weleens oortje in en oortje uit.

Volkswagen Bedrijfswagens komt met ‘Klassewerk’. We hebben het hier over een lesmethode voor MBO’ers via Instagram Live. Je leest het goed. Met behulp van een interactieve helm kunnen vakspecialisten vragen beantwoorden. Alles real-time. Studenten kunnen meekijken hoe de lesstof wordt toegepast. De buitenwereld, de kennis van vakspecialisten, alles wordt letterlijk naar binnen gehaald. Volkswagen Bedrijfswagens wil zo het verschil maken voor vakmensen van de toekomst.

De pilot voor dit initiatief gaat in op 10 mei bij studenten op ROC Amsterdam en MBO Rijnland.