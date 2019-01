Netflix is hot en ook jij consumeert pulpnieuws

Wat is vaak onderwerp van gesprek? Welke serie je kijkt! Het is iets wat ons dagelijks bezighoudt, (bijna) iedereen kijkt in zijn vrije tijd wel een Netflix-serie en dus is dat automatisch iets waar we graag over babbelen. Neem nou de hype van laatst; Birdbox en Bandersnatch, wie had het er op werk bij de koffieautomaat niet over? Dat Netflix vaak onderwerp van gesprek is weten ze daar op kantoor natuurlijk al te goed. Daarom implementeren ze nu een Instagram-functionaliteit in de iOs-app, zo kan men straks hun favoriete films en series in een paar klikken delen op Instagram Stories. Zo weten je volgers welke series jij op dit moment kijkt, nog wilt zien of welke je ‘tipt’. Slim van ze :)