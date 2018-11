Het privacybeleid van Facebook Portal en chats verwijderen uit Messenger

Ondanks de vele datalekken toch enthousiast over Facebook Portal ? Facebook heeft laten weten dat je het videochat-apparaat eindelijk kunt kopen. Mocht je nog twijfelen over de aanschaf van Portal, dan is er goed nieuws! Facebook heeft een uitgebreid blogbericht gepubliceerd met het privacybeleid van Portal. Het platform belooft geen videogesprekken te bekijken of beluisteren. Wanneer je een videogesprek start via Portal, ontvangt Facebook dezelfde informatie die zij nu ook ontvangen bij Messenger. Dit zijn onder andere het volume level, de beeldresolutie en de lengte van de gesprekken. Deze informatie gebruikt Facebook voor advertentiedoeleinden, geen persoonlijke data dus! Vind je het geen fijn idee dat Portal informatie trackt over de gesprekken die je voert? Bij iedereen met een Facebookaccount wordt dit al bijgehouden. De enige vraag is nu: ben je comfortabel met het idee dat Facebook nóg meer informatie over je gaat verzamelen?