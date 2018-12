Skype gaat live ondertitelen en YouTube-video’s worden automatisch afgespeeld

Google speelt met kunstwerken van Vermeer! In de Google Arts & Culture app laat Google je in het Mauritshuis stappen. De app gebruikt augmented reality samengesteld door experts van het Mauritshuis. Alle 36 schilderijen – inclusief het ontbrekende meesterwerk ‘Meisje met de parel’ – zijn levensgroot en perfect verlicht te zien in het virtuele museum. Zodra je bij een schilderij dichterbij komt krijg je alle details te zien, en ontvang je informatie over het kunstwerk. Het format blijft niet alleen bij de app van Google . Ook Instagram en Facebook dragen een steentje bij! Met een interactief kleurboek op Instagram en een serie van YouTube Creators, is de ervaring rondom Vermeer compleet. De Google Arts & Culture app download je in de app voor iOS of Android en probeer de ‘Pocket Gallery’ uit.