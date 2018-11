TMG en Rijksmuseum winnen internationale Native Advertising Award

De prijs werd toegekend aan de inzending van de mini-editie van Privé, die geheel in het teken stond van de expositie High Society van het Rijksmuseum. In opdracht van het Rijksmuseum maakte de afdeling TMG Natives de special samen met de redactie van Privé, met als doel om de tentoonstelling High Society onder de aandacht te brengen van het brede publiek. Op een voor Privé kenmerkende manier biedt de mini special spannende kijkjes in het leven van geportretteerde rijken, inclusief de vaste Privé-rubrieken STARBLVD, Bubbels en Beauty by John.