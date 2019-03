Altijd al ervan gedroomd om als hippe influencer door het leven te gaan? Inclusief sponsoring, een hele complete fanbase en Instagram husband? Dat laatste is niet per se vereist, maar kan wel goed van pas komen. Die fantastische Instafeed komt er namelijk niet vanzelf. In ieder geval, we hebben goed nieuws voor de fanatieke Instagrammers onder ons.

We stellen jullie voor aan CIRKLE. Dit is een nieuw platform, in de vorm van een applicatie, waarmee je geld kunt verdienen via Instagram. Hoe werkt het? Als gebruiker promoot je je favoriete hotspots op Instagram. Zo verdien je dus geld terwijl je koffiedrinkt. Ideaal. De hotspot moet aangesloten zijn aan CIRKLE én je moet er dus zijn geweest. Daarna post je de foto via de app op Instagram met de juiste (hash)tags van de winkel of horecagelegenheid.

Op basis van je persoonlijke bereik en engagemen verdien je geld. Dat je weer kunt besteden bij je eerstvolgende bezoekje aan jouw favoriete hotspot. Zo zie je maar, ook jij kan influencer worden. Of je nou 10, 200, 5000 of 3 miljoen volgers hebt, iedereen beïnvloedt altijd een groep mensen.