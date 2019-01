Verkiezingen spannend voor Facebook en heb jij al een chatbot?

We blijven nog even bij Facebook, want zij gaan ingrijpen bij politieke advertenties. Ingrijpen is misschien een zwaar woord, maar er komt wel een extra check op politiek-getinte ads. Dit werd eerst mondjesmaat gedaan, wanneer iets uit de hand dreigde te lopen, maar nu komt er een speciaal team. Dit allemaal om beïnvloeding van de verkiezingen te voorkomen, want we weten allemaal nog hoe dat in 2016 in Amerika ‘mis’ is gegaan. Deze extra checks worden straks uitgevoerd in de hele EU, maar ook landen als Nigeria, Oekraïne en India. Hoe deze checks er precies uit gaan zien? Dat houden ze nog even intern. Als we meer weten, zijn jullie de eerste!