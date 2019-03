Firefox komt met optie voor filetransfer en YouTube checkt de waarheid

Wat is er gezelliger dan samen naar dezelfde video kijken? Precies, niks. Instagram is deze functie aan het testen. Stel je voor dat je met je verre vriend of vriendin naar dezelfde kattenvideo kunt kijken op hetzelfde moment. En dat vanaf je eigen bank. Wij kunnen niet wachten!

Via de chatfunctie, Instagram Direct, wordt de functie ‘Watch Party’ gestart. Het is vooral bedoeld om samen naar IGTV te kunnen kijken. Dat onderdeel is nog niet de populairste van de klas, in vergelijking met de rest van Instagram. Watch Party is geen nieuwe uitvinding. Het bestaat inmiddels al 9 maanden op Facebook en in al die tijd is er ruim 12 miljoen keer gebruik van gemaakt. Wanneer we dit via Instagram kunnen gebruiken, is nog niet bekend.