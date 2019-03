WhatsApp komt met Tikkie 2.0. Interactief kunst kijken met Google

Krijg je nog geld van je vrienden? Stuur dan even een Tikkie. Deze betaalmogelijkheid is tegenwoordig al lekker ingeburgerd in de samenleving. Geld overmaken is nog nooit zo makkelijk geweest. Of kan het nóg eenvoudiger? Wie weet, want WhatsApp komt vermoedelijk met een eigen cryptomunt.

Wat betekent dit? De cryptomunt is een digitale munt en hiermee kunnen WhatsApp gebruikers elkaar betalen. Misschien krijg je dan eindelijk je geld terug voor die ene keer dat je zo lief was om voor te schieten. Zie dit als een soort Tikkie 2.0. De WhatsApp cryptomunt komt inclusief een vaste wisselkoers. Hiermee kunnen grote koersschommelingen worden voorkomen.

De verwachting is dat de WhatsApp cryptomunt in de eerste helft van dit jaar zal verschijnen. Het brein achter dit hele idee is de voormalige topman van PayPal. Er zijn 50 Facebookmedewerkers die aan de ontwikkeling van het idee werken, want WhatsApp is het dochterbedrijf van Facebook. Zij werken in een apart kantoor waar andere medewerkers niet kunnen komen. Wij zijn in ieder geval héél benieuwd wat hier uit komt rollen!