ADCN maakt boek voor Zwier Veldhoen

Zwier Veldhoen, die vorige week plotseling overleed, was een van de beste creatieven van Nederland. Vrienden, vakgenoten en de ADCN doen nu een oproep aan iedereen die Zwier kende om iets te creëren voor een boek, dat binnenkort zal worden overhandigd aan zijn familie.

‘We vragen je om even te stoppen met denken, met je dagelijkse drive voor merken en te denken aan slechts 1 man. Als je hem kent: schrijf, verf, fotografeer, app, borduur, punnik… jouw anekdote, jouw verhaal of herinnering.

‘Zodat we een ADCN-Zwier-boek hebben. Niet ergens een vermelding dat Zwier maar liefst tientallen Lampen won door de jaren heen. Maar honderden creatieve “familieleden” die hem danken in 1 boek.’

Inspiratie is voor amateurs

Veldhoen, die schitterend werk maakte als ‘Moderne technieken’ voor Planet Internet en de commercial met Dick Advocaat voor Calvé (onder heel veel meer), kon uiterst scherp, maar geestig uit de hoek komen.

Zo gaf hij in een speciale editie van Creatie over copy, najaar 2015, als antwoord op de vraag: Wat doe je om ‘n ‘writer’s block’ te deblokkeren? ‘Wij copywriters schrijven in opdracht. Kunstenaar-schrijvers kunnen opdrogen, omdat ze niet weten waarover ze zouden moeten schrijven. Dat probleem kennen reclameschrijvers niet. Een writer’s block in de reclame is aanstellerig gedrag van semi-artiesten. In ons vak geldt: inspiration is for amateurs.’

Maar hij kon zich ook filosofischer uitdrukken. In een later interview, toen hij n=5 verliet, werd hem gevraagd wat volmaakt geluk volgens hem was. Waarop hij antwoorde: ‘Geluk is fragmentarisch, denk ik. Het komt en gaat. Geluk ervaar je meestal als het al gegaan is. Als het al voorbij is. Heel soms besef je het terwijl je het bent. Dat is misschien volkomen geluk.’

Het boek voor Zwier is een initiatief van ADCN, de club voor creativiteit, en wordt samengesteld door: Fabian Sapthu, Patrick van der Gronde, Emilio de Haan, Jelani Isaacs en Dinesh Sonak. ‘Zwier was een zeer gewaardeerd lid van de club: Winnaar van vele Lampen, veelvoudig Jurylid en zeer actief onder andere rondom de Radio Creativity Labs van ADCN en Qmusic.’